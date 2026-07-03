Vals con Aoun

«Es el comienzo del comienzo», dijo un cauteloso Marco Rubio, al presentar lo firmado el viernes 26 de junio en la sede del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en Washington. Allí, los embajadores de Israel y de Líbano –Yechiel Leiter y Nada Hamadeh Moawad– refrendaron un «marco trilateral» de 14 puntos, mediado y también suscrito por Estados Unidos, el primer acuerdo entre ambos países desde mayo de 1983. La ceremonia cerró la quinta ronda de unas negociaciones iniciadas oficialmente en abril. El texto declara la intención de los firmantes de poner fin al «estado de guerra», afirma el derecho de cada Estado a vivir en paz «como vecino soberano» y crea grupos de trabajo hacia una «paz integral». El núcleo del pacto, sin embargo, está en otra parte. Líbano se compromete al «desarm...
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