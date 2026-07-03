Vals con Aoun - Semanario Brecha
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El acuerdo entre Israel, Estados Unidos y Líbano para desarmar a la resistencia libanesa

Vals con Aoun

Francisco Claramunt
3 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

En medio de una invasión israelí que desplazó a 1 millón de personas, asesinó a 4.200 y destruyó decenas de poblados del sur de Líbano, el gobierno de ese país firmó un acuerdo con el invasor y Estados Unidos por el que se compromete a desarmar a Hezbolá. Brecha repasa el análisis de tres expertos árabes críticos con el pacto, que deja a Líbano al borde de una nueva guerra civil.

Destrozos tras los ataques aéreos israelíes en la zona de Burj al-Chamali, cerca de la ciudad sureña de Tiro, en Líbano, el 2 de junio. AFP, Kawnat Hajus.

«Es el comienzo del comienzo», dijo un cauteloso Marco Rubio, al presentar lo firmado el viernes 26 de junio en la sede del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en Washington. Allí, los embajadores de Israel y de Líbano –Yechiel Leiter y Nada Hamadeh Moawad– refrendaron un «marco trilateral» de 14 puntos, mediado y también suscrito por Estados Unidos, el primer acuerdo entre ambos países desde mayo de 1983. La ceremonia cerró la quinta ronda de unas negociaciones iniciadas oficialmente en abril. El texto declara la intención de los firmantes de poner fin al «estado de guerra», afirma el derecho de cada Estado a vivir en paz «como vecino soberano» y crea grupos de trabajo hacia una «paz integral». El núcleo del pacto, sin embargo, está en otra parte. Líbano se compromete al «desarm...

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Publicado en: Edición 2119 Mundo
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