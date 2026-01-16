Groenlandia e Irán, con China al fondo - Semanario Brecha
Acento: Imperialismo en crudo Suscriptores
Los próximos pasos de Trump

Groenlandia e Irán, con China al fondo

Raúl Zibechi
16 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

Luego de Venezuela, el presidente de Estados Unidos centraría sus dardos en Irán y, sobre todo, en Groenlandia. La isla esconde bajo capas heladas enormes riquezas, sí, pero tiene, sobre todo, una importancia militar.

Manifestación de protesta ante el consulado estadounidense en Nuuk, Groenlandia, el sábado 15 de marzo de 2025. AFP, Ritzau Scanpix, Chrisitan Klindt.

Una vez más, parece necesario citar al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio: «Este es el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos, y no vamos a permitir que sea una base de operaciones para adversarios, competidores y rivales de Estados Unidos». El objetivo es expulsar a China y Rusia de la región. En el caso de Moscú, la cosa parece realmente posible, toda vez que la presencia rusa en la región se limita a un puñado de países y está centrada en la venta de armas. El caso de Pekín es harina de otro costal. Es el principal socio comercial de la mayoría de los países latinoamericanos, incluidos Brasil y Argentina, donde ni Jair Bolsonaro ni Javier Milei han podido torcer las leyes de la economía, por más que lo desearan. Parafraseando a los mandamases del imperio, hoy es C...

Edición 2095
