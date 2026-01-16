Groenlandia e Irán, con China al fondo

Una vez más, parece necesario citar al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio: «Este es el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos, y no vamos a permitir que sea una base de operaciones para adversarios, competidores y rivales de Estados Unidos». El objetivo es expulsar a China y Rusia de la región. En el caso de Moscú, la cosa parece realmente posible, toda vez que la presencia rusa en la región se limita a un puñado de países y está centrada en la venta de armas. El caso de Pekín es harina de otro costal. Es el principal socio comercial de la mayoría de los países latinoamericanos, incluidos Brasil y Argentina, donde ni Jair Bolsonaro ni Javier Milei han podido torcer las leyes de la economía, por más que lo desearan. Parafraseando a los mandamases del imperio, hoy es C...