«Israel no es una democracia, es una etnocracia»

Ofer Cassif (60) es diputado por Maki, el Partido Comunista de Israel, como parte de la alianza Hadash, que tiene tres escaños en la Knéset, el parlamento israelí, y es una de las pocas formaciones de ese país que reúne tanto a ciudadanos judíos como palestinos. En las últimas semanas ha estado de viaje por América Latina y luego continuará por Europa, denunciando el genocidio que Israel comete en Gaza. Cuando a mediados de octubre la Knéset retome sus sesiones tras el receso de verano, Cassif estará suspendido en sus funciones por dos meses.

—¿Cuál es la razón de su suspensión?

—Me han suspendido tres veces ya por denunciar el genocidio. Fui el primero que dijo que hay un genocidio, ya hace dos años casi. Me suspendieron en octubre de 2023 por 45 días, porque dije que el gobierno de Israe...