«La izquierda uruguaya tiene un problema de imaginación muy fuerte» - Semanario Brecha
Edición 2081 Suscriptores
Con Pablo Oribe, secretario general del Partido Socialista

«La izquierda uruguaya tiene un problema de imaginación muy fuerte»

Luciano Costabel
10 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 8 min

El gran desafío de la izquierda es soñar con una sociedad distinta y ofrecer una alternativa para transformar el sistema, dice el historiador Pablo Oribe, nuevo secretario general del Partido Socialista. Y afirma que «nadie milita para que el déficit fiscal baje del 3 al 2 por ciento». En diálogo con Brecha, habla sobre su rol al frente del partido, las luces y sombras del presupuesto quinquenal y la posición del gobierno respecto a Gaza.

Federico Gutiérrez

—A fines de setiembre fue elegido secretario general del Partido Socialista [PS]. ¿Qué estaba en juego en esa elección?
—Se elegía la dirección del partido para los próximos tres años. Había 51 cargos en disputa para el Comité Central, de los cuales la lista 4 –la de Gonzalo [Civila] y la mía– obtuvo 29 lugares. Lo que estaba en juego era la orientación política del partido, la línea que impulsamos hace seis años. Esto es, una perspectiva que cuestiona la idea del realismo capitalista, que busca superar el capitalismo y que propone que el Partido Socialista, dentro del Frente Amplio [FA], construya un espacio propio, que no se diluya en alianzas con los otros grandes sectores del Frente, sino que aspire a liderar, con mucho debate, mucha discusión y un horizonte crítico frente al sistema.
...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2081 Uruguay
Palabras clave:

Artículos relacionados

opinion
Columnas de opinión
Un proyecto que el FA presentó en 2022 grava el patrimonio para fortalecer la vivienda y requiere voluntad política para volver a tratarse

Las vueltas de la vida

Benjamín Nahoum
Edición 2077
Críticas por lo bajo al presupuesto en la interna del FA

Las patas de la sota

Victor H. Abelando
Edición 2075 Suscriptores
El presupuesto más restrictivo de los gobiernos frenteamplistas

Más menos que más

Victor H. Abelando
Edición 2072
La izquierda, el FA y la extrema prudencia en un mundo inestable

¿Cómo no perder el tiempo?

Gabriel Delacoste
Edición 2068 Suscriptores
Con Daniel Ximénez, intendente de Lavalleja

«En Lavalleja no estábamos acostumbrados a hablar de pobreza»

Mauricio Pérez