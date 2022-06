No amo esta isla

La Intendencia de Montevideo (IM) no autorizará el proyecto MVD 360. Así lo informó el director de Planificación de la IM, Luis Oreggioni, en rueda de prensa, tras reunirse con integrantes del grupo inversor que impulsa el proyecto. «Si bien presenta ciertos aspectos innovadores para la ciudad, que no deberían ser considerados de plano negativamente, si se hace un balance global, es un proyecto que no es viable para la ciudad de Montevideo», expresó.

El proyecto, impulsado por la empresa Jirkel SA, al amparo de la ley de inversiones, consideraba la construcción de una isla artificial de unas 36 hectáreas en el Río de la Plata entre las playas La Mulata y Carrasco. Ese espacio concentraría un puerto deportivo, unos 800 mil metros cuadrados de edificios residenciales y 100 mil metros cua...