La luz del alba revela la silueta del hospital, ciudad de Artigas

Edición 2093 FotografíaLa luz del alba revela la silueta del hospital, ciudad de Artigas Héctor Piastri 2 enero, 2026 - Tiempo de lectura: 1 min Héctor Piastri Publicado en: Edición 2093 Sol de noche. Una misceláneaPalabras clave: fotografíaArtículos relacionados Edición 2093Una miscelánea Sol de noche Sofi Richero Edición 2093Fotografía Setas Héctor Piastri Edición 2093Fotografía Pico de nube Magdalena Gutierrez Edición 2093Fotografía Bajada de Pena Héctor Piastri Edición 2093Fotografía Cometa Magdalena Gutierrez