La mujer que contaba los espejos y los puntos

Era mi manifiesto de amor. Una declaración viva que respiraba.Yayoi Kusama, La red infinita Fascinante y controversial, frágil y poderosa, precursora del arte como una experiencia inmersiva y total, Yayoi Kusama falleció a sus atemporales 97 años. Su obra, enorme y sutil en más de un sentido, parece atraer a los adjetivos dimensionales, con marcada predilección por incluir el infinito en los intentos de definir a la peculiar e imprescindible artista que nos dejó el 14 de agosto. Tomemos dos ejemplos narrativos y visuales: Obsesión infinita fue el nombre de la desbordante muestra antológica realizada en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires en 2013, y en su catálogo nos miraba y se multiplicaba una inescrutable y joven mujer, en blanco y negro. En contraposición, colorida pero ca...
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