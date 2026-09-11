Necesidad del ensayo

—A partir de un pedido de la Academia Nacional de Letras, reuniste en este nuevo libro un conjunto de textos, desde artículos hasta prólogos y presentaciones de libros. Lo primero que surge es preguntarte qué criterios seguiste para la selección y organización de estos Ecos de entresiglos… —Lo que traté fue darle coherencia a una serie de artículos, algunos publicados –la mayoría– en lugares remotos; otros no publicados, y algunos más recientes. La cuestión del título salió en función de que son textos que escribí desde fines de los ochenta hasta poco más del 2010. Por eso le puse entresiglos, no porque los temas tratados fueran de ese momento, sino porque mis escritos fueron de esa época, un período de revisión histórica y de mucha interacción con gente de otros países latinoamericanos. —...