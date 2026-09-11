 Necesidad del ensayo - Semanario Brecha
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Con Gabriel Peluffo Linari

Necesidad del ensayo

Carolina Porley Verónica Panella
11 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

Ha sido por décadas un espectador privilegiado y un investigador incansable de la escena (la trama, diría él) del arte uruguayo y latinoamericano. Su reciente libro, Ecos de entresiglos (XX-XXI), reúne textos escritos fundamentalmente entre 1990 y 2010, período fermental en su definición como investigador. A continuación, una síntesis de lo conversado sobre el valor de reunir ese pensamiento disperso y los diversos caminos que condujeron a la selección de los textos.

Gabriel Peluffo Linari. Gentileza del entrevistado, José María Ciganda.

—A partir de un pedido de la Academia Nacional de Letras, reuniste en este nuevo libro un conjunto de textos, desde artículos hasta prólogos y presentaciones de libros. Lo primero que surge es preguntarte qué criterios seguiste para la selección y organización de estos Ecos de entresiglos… —Lo que traté fue darle coherencia a una serie de artículos, algunos publicados –la mayoría– en lugares remotos; otros no publicados, y algunos más recientes. La cuestión del título salió en función de que son textos que escribí desde fines de los ochenta hasta poco más del 2010. Por eso le puse entresiglos, no porque los temas tratados fueran de ese momento, sino porque mis escritos fueron de esa época, un período de revisión histórica y de mucha interacción con gente de otros países latinoamericanos. —...

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Publicado en: Cultura Edición 2129
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