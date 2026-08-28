La nave y el rumbo

Hace un par de semanas, el Plenario del Frente Amplio puso un documento a consideración del congreso. En la discusión posterior, se destacó con toda razón un párrafo en el que se dicen dos cosas: que una «enorme carencia anímica» aqueja a la militancia y que varios elementos de la trayectoria política y el gobierno son percibidos como contradictorios «con nuestro ser frenteamplista». La palabra ser está en itálicas en el original, quizás para mayor dramatismo.

La semana pasada, coincidieron en Montevideo un conjunto de actividades que convocaron a dirigentes e intelectuales del progresismo internacional. Una de esas actividades fue la presentación de la revista Nueva Sociedad en la Huella de Seregni. El secretario de redacción de la revista, Pablo Stefanoni, habló de cómo en este presente «las izquierdas revolucionarias no hacen revoluciones y las izquierdas reformistas no hacen reformas». Luego, el expresidente chileno Gabriel Boric dijo: «La izquierda pareciera que ha estado perdida, pero estar perdida no significa dejar de existir, significa preguntarse cómo volver a encontrar el camino».

El Plenario del Frente Amplio siente afectado el ser frenteamplista. Boric siente necesario aclarar que la izquierda existe. No estamos hablando de gente que esté tirando piedras desde afuera ni que represente en la actualidad posiciones especialmente radicales. Hablan de hechos conocidos, que no deben ser considerados controversiales.

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No hace tantos años, la izquierda avanzaba en toda América Latina. Podemos imaginarla como una poderosa flota compuesta de naves con distintos tamaños y banderas. En el Foro Social Mundial de principios del siglo XXI no era contradictorio ser admirador de Lula y Chávez, de Cuba y el zapatismo.

El viento de la historia hinchaba las velas. Estaba claro que se estaba intentando dejar atrás al neoliberalismo, se proyectaban ambiciosos proyectos de integración regional y de reformas económicas y políticas, y se aspiraba a transformaciones culturales que, junto con la mejora de las condiciones de vida de la población, podían llevar a América Latina a una nueva situación, más igualitaria y más soberana.

Progresismo no era mala palabra en la medida que la palabra progreso, en una definición minimalista, significa simplemente que las cosas mejoran. Pero el consenso progresista no duró mucho. Al principio, las críticas y los desprendimientos podían ignorarse por ser muy minoritarios. Pero luego vinieron las derrotas electorales.

Aunque el grueso de la militancia y del electorado de izquierda mantenía su apoyo a las grandes alianzas –lo que hizo que estas se mantuvieran, aun en un mal momento, rozando mayorías electorales–, cada vez quedó más claro que crecía una crisis de sentido. La idea de que era necesario superar el progresismo rondó en muchos ambientes, pero la realidad demostró que era más fácil decirlo que hacerlo.

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Podríamos usar una imagen conocida: la situación nos fuerza a arreglar el barco al mismo tiempo que navega. El problema es que, además, el barco va en la dirección equivocada y, además, no tenemos un mapa que nos diga a dónde ir. Y, además, estamos forzados a hacer maniobras para lidiar con los ataques (y las invitaciones) cada vez más intensos desde los portaaviones que pululan por ahí.

Las derechas del mundo están atravesando una mutación. Lo que llamamos ascenso de las extremas derechas es, en buena medida, el resultado de una disputa interna en la que se impusieron formas del discurso y la gestión política muy distintas a las que manejaba la derecha liberal anterior. Los tecno-oligarcas, jefes de la clase capitalista occidental, entienden que las nuevas tecnologías necesitan de un «nuevo contrato social» y que los mecanismos de control actuales permiten hacer política prescindiendo de las instituciones y las normas liberales. Puede no gustarnos, pero debemos admitir que se tomaron el trabajo de crear ideas nuevas, apropiadas para la nueva situación.

Es lógico reaccionar contra esta nueva derecha y hacer alianzas muy amplias para proteger mínimos de democracia, respeto y bienestar. Pero nuestro barco sigue haciendo agua. Admitir esto no debería dar vergüenza. Si lo pueden decir Boric y un documento aprobado por un plenario del Frente Amplio, lo podemos decir todos sin riesgo de que nos digan que tiramos piedras. Porque negarse a ver los agujeros por los que entra el agua es una forma de asegurar que no se resuelve el problema.

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Es perfectamente defendible que se explique que son necesarias maniobras extrañas para evitar ataques en un mar embravecido. También es razonable defender la existencia del barco y que la mayor cantidad de gente posible se quede adentro. No da para enojarse, tampoco, con los que miran con cariño los botes salvavidas, aunque sean más chicos. Todo bien con todo eso: cuando las cosas van mal no hay que enojarse con quienes hacen lo que pueden para mantenernos a flote.

Del mismo modo, alguien tiene que tomar la tarea de discutir el rumbo, buscar mapas y pensar qué nave necesitamos. Puede que esa tarea estorbe un poco a otras que son urgentes. Seguramente no va a dar resultados rápidos. Pero es necesaria, tanto como navegar.