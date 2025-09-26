La reacción - Semanario Brecha
Edición 2079
Las calles le dicen no al bolsonarismo

La reacción

Marcelo Aguilar desde San Pablo 
26 septiembre, 2025
- Tiempo de lectura: 4 min

El Congreso brasileño, una vez más, aprobó pautas impopulares y sacó de su modorra a sectores de la izquierda, que tomaron las calles del país en enormes protestas y consiguió derrotar una propuesta que aumentaba la protección de los legisladores, y poner en jaque un proyecto de ley de amnistía a los golpistas.

Manifestación contra la amnistía en la avenida Paulista, San Pablo el 21 de setiembre. Agência Brasil, Paulo Pinto

«Não mexe com quem tá quieto», se acostumbra decir en Brasil. En uruguayo coloquial, significa algo así como «no le peguen al perro». La semana pasada, la Cámara de Diputados no siguió el dictado popular y metió el dedo en la llaga, aprobando dos medidas altamente impopulares, una atrás de la otra ,y despertando una ola de indignación que hizo que la izquierda volviera a movilizarse en las calles como hace mucho tiempo no lo hacía. Por un lado, los legisladores aprobaron la propuesta de enmienda constitucional llamada PEC del blindaje, transformada luego en las calles en PEC da bandidagem. Lo que hacía básicamente el texto era aumentar aún más la protección de los legisladores en caso de cometer delitos: abrir un proceso penal contra un parlamentario requeriría de autorización previa de la...

Publicado en: Edición 2079 Mundo
