 La reducción - Semanario Brecha
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El Parque Roosevelt entre la privatización y la fragmentación del espacio público

La reducción

Iván Castro
9 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

En la ya agredida cuenca del arroyo Carrasco, el parque Roosevelt se achica ante la llegada de un driving range habilitado por un comodato de 20 años que la Intendencia de Canelones entregó a la Asociación Uruguaya de Golf, cuyos directivos mantienen vínculos directos con los barrios privados de la zona. La iniciativa se suma a otros proyectos que han ido reduciendo el espacio público del parque a lo largo de las décadas. Mientras los vecinos del lugar observan con atención este proceso –similar a otros conflictos territoriales que surgen en Canelones–, se organizan y preparan acciones legales para detener las concesiones del espacio público a privados.

Roosevelt para todos, Andrés Cuenca.

Al bajar del 21 en el destino Géant, basta caminar unos metros hacia adelante para toparse con un gran baldío pavimentado. —Blu Park: eso sí no pudimos detenerlo –lamenta Marcelo Tato, vecino de Paso Carrasco. En 2014, el gobierno de Canelones, entonces liderado por Marcos Carámbula, había dado el visto bueno para que se construyera allí un parque de diversiones. El proyecto, que prometía recaudar «163 mil dólares anuales» (véase «Un plan maestro», Brecha, 25-IV-14) e implicó la remoción de decenas de árboles, naufragó con el tiempo y solo sirvió para improvisar una pequeña terminal de ómnibus sobre el costado de la avenida Giannattasio. «El primer proyecto de privatización era un tercio del parque. Llamaron a un plan maestro y contrataron especialistas que les dieron los resultados q...

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Publicado en: Edición 2133 Uruguay
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