Soberanos vacíos

El camino recorrido en el Poder Judicial por el movimiento organizado para detener el nuevo ciclo de prospecciones en busca de petróleo y gas, que empezaría en el verano, está cargado de obstáculos. En la sucesión de recursos presentados desde el año pasado, los demandantes no logran que los operadores judiciales se pronuncien en tiempo y forma –ya sea por vericuetos formales o dilaciones variopintas– sobre las medidas cautelares que procuran frenar la exploración para dar lugar a un juicio de fondo. Pero, más allá de los estirados tiempos judiciales, hay varios litigios abiertos y, de hecho, el pasado miércoles 11 tuvo por fin lugar la audiencia sobre la demanda presentada por Mar Libre de Petroleras y la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (Socobioma) en la que...
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