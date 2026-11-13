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Siete meses después, la multinacional que hizo prospección petrolera sin permiso aún no fue multada

Soberanos vacíos

Rosario Touriño
13 noviembre, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

Pese a lo que se informó en su momento, el Ministerio de Ambiente no sancionó aún a Searcher, la contratante del buque noruego que en abril hizo prospección sísmica en el mar uruguayo sin autorización ambiental. La multinacional, en línea con Ancap, alega que no necesitaba permiso porque actuó en «aguas internacionales» y la multa parece estar en pausa. El dato surge de los documentos presentados en la demanda judicial de las organizaciones que buscan frenar la nueva ronda de exploración. En un camino empedrado, siguen en curso varios litigios contra la ronda petrolera.

Buque de investigación SW EMPRESS. Marinetraffic, Graham Buchan.

El camino recorrido en el Poder Judicial por el movimiento organizado para detener el nuevo ciclo de prospecciones en busca de petróleo y gas, que empezaría en el verano, está cargado de obstáculos. En la sucesión de recursos presentados desde el año pasado, los demandantes no logran que los operadores judiciales se pronuncien en tiempo y forma –ya sea por vericuetos formales o dilaciones variopintas– sobre las medidas cautelares que procuran frenar la exploración para dar lugar a un juicio de fondo. Pero, más allá de los estirados tiempos judiciales, hay varios litigios abiertos y, de hecho, el pasado miércoles 11 tuvo por fin lugar la audiencia sobre la demanda presentada por Mar Libre de Petroleras y la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (Socobioma) en la que...

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Publicado en: Edición 2138 Uruguay
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