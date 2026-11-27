A inicios de noviembre, la polémica comparación que el intendente de Canelones, Francisco Legnani, trazó entre cooperativas de vivienda y barrios privados causó disgusto entre cooperativistas y algún correligionario. Los dichos provocaron la reacción de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) y de la Federación de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por Ahorro Previo (Fecovi) (véase «Las confusiones del intendente Legnani», Brecha, 20-XI-26). Posteriormente, entrevistado en Desayunos informales (18-XI-26), Legnani sostuvo que no había comparado, sino dado «un ejemplo antagónico» y aseguró que tenía «clarísima la composición de las cooperativas», con las que trabaja «hace 20 años» y con las que se había reunido el mes anterior. Atribuyó, no obstante, el ...
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