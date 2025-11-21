La traición permanente

El lunes 17, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) aprobó, con el voto de 13 de sus miembros y las abstenciones de China y Rusia, una declaración redactada por Estados Unidos que aprueba el llamado «plan de paz» del presidente Donald Trump para Gaza, que incluye el despliegue de una fuerza internacional en la Franja y la formación de un gobierno provisional regenteado de manera indirecta por Israel.

Todas las facciones y fuerzas políticas palestinas rechazaron de plano la resolución. Es una «injerencia flagrante en los asuntos palestinos» que busca «socavar los derechos nacionales del pueblo palestino», partir definitivamente su territorio, impedir su autodeterminación y hacer imposible la formación de un Estado independiente, cumpliendo con los deseos de Israel y Estados Unidos, dijeron en un comunicado emitido el martes 18. Toda fuerza de intervención extranjera en el territorio será en los hechos «un instrumento de tutela» que concretará lo que los ocupantes israelíes no lograron durante el genocidio a pesar de todos sus empeños, agregaron. Recordaron que el objetivo de cualquier misión militar internacional –tal como está definido por Naciones Unidas– debe ser la protección de la población civil, y en este caso se la está, por el contrario, agrediendo y avasallando, con la complicidad del Consejo de Seguridad. Lo mismo dijo la representante especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Francesca Albanese, que se declaró «perpleja» por la resolución.

El Consejo de Seguridad de la ONU tiene cinco miembros permanentes (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Gran Bretaña) y diez que se eligen cada dos años. En la actualidad, estos integrantes no permanentes son: Argelia, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, República de Corea, Sierra Leona y Somalia.