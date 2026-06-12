La vida insoportable - Semanario Brecha
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Marjane Satrapi (1969-2026)

La vida insoportable

María José Santacreu
12 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

Marjane Satrapi, creadora de historietas, cineasta, luchadora por los derechos de las mujeres en Irán, ha muerto en París. La autora de Persépolis deja detrás de sí un corpus pequeño de obras y una influencia enorme.

Marjane Satrapi. AFP, Joel Saget.

Los astros no han ganado nada con mi presencia aquíY su gloria no aumentará cuando yo desaparezcaY pongo a mis dos orejas por testigo de que jamás nadie ha podido decirmePor qué me han hecho venir y por qué me harán partir. Omar Khayyam(versos citados en Pollo con ciruelas) Era graciosa y atrevida. Histriónica y directa. A veces perezosa y otras, incansable. La conocimos por su obra. La puerta de entrada al trabajo artístico de Marjane Satrapi es siempre Persépolis, y voy a escribir sobre esta historieta y película animada dentro de unos minutos, porque es imposible no hacerlo. Sobre las polémicas que aún desata, sobre su comparación con Maus. Aunque probablemente todos ya hayan leído y escuchado esto en los muchos obituarios que se han escrito, en los posteos de las redes sociales, en la ...

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Publicado en: Cultura Edición 2116
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