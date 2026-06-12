La vida insoportable

Los astros no han ganado nada con mi presencia aquíY su gloria no aumentará cuando yo desaparezcaY pongo a mis dos orejas por testigo de que jamás nadie ha podido decirmePor qué me han hecho venir y por qué me harán partir. Omar Khayyam(versos citados en Pollo con ciruelas) Era graciosa y atrevida. Histriónica y directa. A veces perezosa y otras, incansable. La conocimos por su obra. La puerta de entrada al trabajo artístico de Marjane Satrapi es siempre Persépolis, y voy a escribir sobre esta historieta y película animada dentro de unos minutos, porque es imposible no hacerlo. Sobre las polémicas que aún desata, sobre su comparación con Maus. Aunque probablemente todos ya hayan leído y escuchado esto en los muchos obituarios que se han escrito, en los posteos de las redes sociales, en la ...
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