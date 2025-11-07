Línea de tres

Los diputados colorados Walter Verri y Conrado Rodríguez presentaron en abril un proyecto que modifica el artículo 149 bis del Código Penal, a través del que se castiga la incitación al odio, desprecio o violencia contra personas o grupos. El texto propone incluir explícitamente la penalización de la «negación, banalización o menoscabo del holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial, el genocidio armenio acaecido en la segunda década del siglo XX y todos los genocidios reconocidos por el Estado uruguayo y por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas». Además, eleva la pena máxima por el delito de 18 a 24 meses de prisión.
Verri ya había propuesto una modificación similar en 2017, aunque en aquella oportunidad el texto refería al «holocausto judío y romaní bajo la égida de...
