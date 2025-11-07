Línea de tres - Semanario Brecha
El Partido Colorado como polea de transmisión de los intereses del sionismo

Línea de tres

Mariana Contreras
7 noviembre, 2025
- Tiempo de lectura: 6 min

Tres proyectos de ley presentados este año por legisladores colorados apuntan a defender los intereses del sionismo: un registro de organizaciones terroristas pensado para incluir a Hamás y Hezbolá, una modificación al Código Penal para penar la crítica al sionismo y un memorial para las víctimas del 7 de octubre de 2023. Las víctimas de los ataques de Israel, ya lo dijo uno de los legisladores, son «daños colaterales».

Walter Verri, diputado por el Partido Colorado. walterverri.com.

Los diputados colorados Walter Verri y Conrado Rodríguez presentaron en abril un proyecto que modifica el artículo 149 bis del Código Penal, a través del que se castiga la incitación al odio, desprecio o violencia contra personas o grupos. El texto propone incluir explícitamente la penalización de la «negación, banalización o menoscabo del holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial, el genocidio armenio acaecido en la segunda década del siglo XX y todos los genocidios reconocidos por el Estado uruguayo y por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas». Además, eleva la pena máxima por el delito de 18 a 24 meses de prisión.
Verri ya había propuesto una modificación similar en 2017, aunque en aquella oportunidad el texto refería al «holocausto judío y romaní bajo la égida de...

Publicado en: Edición 2085 Uruguay
Palabras clave:

