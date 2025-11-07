«Hubo periodistas que fueron cómplices del genocidio en Palestina»

En la actualidad existe una impunidad casi total para los responsables de los asesinatos de periodistas alrededor del mundo. Así lo advierte la periodista francesa Dominique Pradalié, presidenta de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), organismo integrado por más de 600 mil trabajadores de medios de 140 países, que nuclea a 187 sindicatos y asociaciones de prensa. Historiadora de formación, Pradalié es metódica en su fundamentación y se remite a lo empírico: durante el funcionamiento del «Plan de acción de la ONU sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad», que tuvo lugar entre 2012 y 2022, se asesinó a más de mil trabajadores de prensa. En lo que va de 2025 la FIP cuenta 99, mientras que el año pasado cerró con 122. En lugares de conflicto, como P...