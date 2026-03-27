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Con Lalo Barrubia, a propósito de Sobre esta tierra

Los arraigos

Deborah Rostán
27 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

Con Sobre esta tierra, publicado por Criatura Editora, Lalo Barrubia cosechó el primer premio de narrativa en el concurso literario del Ministerio de Educación y Cultura en la categoría obra édita, y el Bartolomé Hidalgo, también de narrativa, el año pasado. En la novela, una mujer construye su casa desde cero y con sus propias manos. Quisimos saber si también Lalo Barrubia ha vuelto a los cimientos de algún modo.

Sobre esta tierra, de Lalo Barrubia. Criatura Editora, Montevideo, 2024. 248 págs.

Lalo Barrubia es ya un nombre de peso en la literatura uruguaya. Según sostuvo Alicia Torres en una reciente entrevista para el programa de radio Oír con los ojos, su escritura se impone en el panorama literario no solo por haber tejido un universo con una voz muy propia, sino también por haber logrado recuperar el pensamiento y la sensibilidad de toda una generación, una a la que le tocó protagonizar el despertar cultural (o mejor, contracultural) de la posdictadura. Desde su primer libro, Suzuki 400 (1989), su creación ha pendulado entre la poesía, la performance y la narrativa. Si uno aborda la obra de Lalo, podrá toparse con variantes, pero hay marcas que siempre terminan por delatarla: las referencias intertextuales que brotan en la cabeza de sus personajes y, en especial, la performa...

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Publicado en: Cultura Edición 2105
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