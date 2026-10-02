«Los ricos quieren guerra, la juventud un futuro»

«Para la “gran prensa” fue un hecho inexistente. Ninguna de las mayores agencias internacionales dio cuenta de él. La cosa fue que la semana pasada, con picos altos el viernes, decenas de miles de jóvenes alemanes tomaron las calles en casi un centenar de ciudades del país para manifestar su rechazo a la reintroducción progresiva del servicio militar. Las marchas tuvieron lugar en el marco de la huelga escolar contra el servicio militar obligatorio, convocada por una plataforma descentralizada que ya desarrolló iniciativas similares en junio. Habrá otras en octubre. Berlín fue la ciudad en la que más repercusión tuvo la movilización, seguida de Hamburgo y Leipzig. Desde el último verano boreal, los alemanes que cumplen 18 años están siendo citados por el Ejército para hacer los exámen...
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