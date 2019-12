Medias tintas

En este período el Frente Amplio no consiguió aprobar leyes que consagraran transformaciones del calibre del primer gobierno. La pérdida de la mayoría parlamentaria, la pobre conducción de Raúl Sendic al frente de la Asamblea General, entre otros factores, complicaron los primeros tres años. A partir de 2018, con la asunción de Lucía Topolansky como vicepresidenta, el Parlamento tuvo su mejor desempeño.

Si al finalizar cada legislatura tiene sentido realizar un análisis de la producción parlamentaria, tanto más significativo resulta hacer un balance de este último quinquenio con el que el Frente Amplio cerrará el ciclo de tres períodos de gobierno. Estos cinco años se diferenciaron bastante de los dos anteriores, pues el crecimiento económico se había desacelerado, durante unos meses el oficialismo vio peligrar la mayoría parlamentaria con el alejamiento del diputado Gonzalo Mujica, y el vicepresidente, Raúl Sendic, estuvo en el ojo de la tormenta hasta su renuncia en 2018.

El politólogo Daniel Chasquetti opinó, en diálogo con Brecha, que el “volumen y la calidad −no la calidad técnica de las leyes, sino la importancia para la vida ciudadana− es inferior a la de los otros dos períodos”. No hubo leyes “tan relevantes, que transformasen tanto las políticas públicas” como en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, en el que, recordó, se “modificó el sistema tributario, el sistema de salud, se pasó una ley de educación y una de defensa nacional”. Destacó, asimismo, que en el segundo período hubo también leyes significativas como la inclusión financiera.

En lo cuantitativo, según un adelanto del Informe sobre Productividad Parlamentaria en la 48ª Legislatura, realizado por el departamento de Ciencia Política de Facultad de Ciencias Sociales en convenio con el Poder Legislativo, al 1 de diciembre se habían votado 522 leyes. De ellas, 382 las inició el Poder Ejecutivo (PE) y 140, los legisladores (64 el FA, 33 FA más otros partidos y 38 los partidos de oposición), mientras que en el primer gobierno se habían aprobado 790 y en el segundo 667. Estos números no incluyen las leyes conocidas como “administrativas” que son, por ejemplo, aquellas que dan nombre a escuelas, rutas o espacios públicos. Chasquetti indicó que, como sucede generalmente, casi el 85 por ciento de las leyes se votaron por unanimidad y el conflicto se redujo a unas sesenta, que son “el núcleo duro de diferencias”.

En términos cualitativos, el politólogo destacó unas veinte leyes, que agrupó de la siguiente manera: En 2015, “un paquete, el primero que manda Vázquez, que tiene que ver con el emprolijamiento de cosas que dejó José Mujica”. Se refiere, por ejemplo, a la capitalización de Ancap que se promulgó los primeros días de 2016 o a la ley que, entre otras cosas, puso tope a la cantidad de dinero que podría asignar a cada proyecto el Fondo de Desarrollo creado por decreto en 2011.

Fuente: el informe sobre productividad parlamentaria en la 48ª Legislatura. Convenio Poder Legislativo-Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.

Por otra parte, distinguió las leyes que surgieron del acuerdo multipartidario que consistió en 14 reuniones sobre seguridad y convivencia entre el Poder Ejecutivo y representantes de todos los partidos. Al respecto, marcó lo negativo que resultó que el gobierno llevara una “agenda de diálogo con la oposición” mientras que en el Parlamento “había un respaldo tibio” a estas iniciativas. “Si el gobierno se embarca en una decisión de ese tipo, la bancada debería respaldar, pero la bancada se sentía con bastante omnipotencia de decirle no a Tabaré Vázquez”, sostuvo. El grupo Casa Grande, liderado por la senadora Constanza Moreira, fue durante todo el período el principal oponente a ciertas políticas de seguridad defendidas por la mayor parte del FA. Moreira recuerda, de hecho, que con algunas propuestas que salieron de este acuerdo lo que se hacía era intentar “mitigar la redacción” y entonces sí daban su voto.

Chasquetti explicó que estas diferencias entre el PE y el Parlamento podrían explicarse, en parte, por el bajo índice de congruencia (así se le llama a la sintonía existente entre el gabinete y la bancada). “Si tenés el apoyo de 50 bancas y una fracción tiene la mitad de esas 50 bancas, tendrías que darle la mitad de los ministerios”, ejemplificó, y sostuvo que el índice de Vázquez fue el más bajo desde 1985, pues varios de los ministros eran personas de su estricta confianza “que no estaban representando fracciones en el Parlamento”. En contrapartida, anunció que el gabinete designado por Luis Lacalle Pou será el de mayor congruencia.

En concordancia con este dato, el diputado Alejandro Sánchez opinó que uno de los grandes problemas de este quinquenio fue la falta de articulación política, incluso entre el PE y la bancada oficialista. Para el legislador esto quedó demostrado, por ejemplo, al pedirle a la mesa política del FA que analizara ciertas leyes, cuando su labor es “marcar las grandes orientaciones” y no legislar. Asimismo, dijo que “algunos ministros tuvieron posiciones muy críticas sobre la bancada y viceversa”, lo que deterioró el vínculo. No hay que ir muy lejos para encontrar lo escrito por la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, en un grupo de Whatsapp de su fuerza política a fines de 2018 en que planteaba que se redactaban “leyes horribles, impracticables”, aunque reconocía que había algunos “compañeros fantásticos”.

El relacionamiento entre los miembros de la bancada oficialista también presentó dificultades. Muchos legisladores reconocen que el diálogo se tornó difícil y que, a veces, se parecía más a una charla entre sordos. Para Sánchez este fue el período de “mayor fragmentación en el FA”, en el que más dificultades tuvieron en “términos de unidad” y en el que “el síndrome del voto 50 fue el fantasma que asoló a la bancada”. Sánchez considera que su sector fue el “fiel de la balanza” de los gobiernos del FA porque “pagó los costos de la gobernabilidad y no impuso toda su agenda”, sino que “trató, como sector grande, de incorporar las otras visiones”, lo que desfiguró, por otra parte, sus posiciones. De todas formas, cree que si la impresión de los grupos grandes es que existen grupos chicos que “les complican la vida, que no negocian nada” y los chicos entienden que los grandes les imponen todo y que “el problema es que en el Parlamento hay una aplanadora que les pasa por arriba, está claro que falta articulación política”. Es interesante que el legislador haya utilizado la palabra “aplanadora”, pues para la senadora Constanza Moreira, que aclaró que su sector, Casa Grande, tuvo una buena votación y “no es un grupo chico”, la mayoría dentro del FA funcionó en reiteradas ocasiones, justamente, como esa pesada maquinaria.

FINALMENTE. Una dupla de leyes que generó fuertes dolores de cabeza al FA, principalmente por sus discrepancias internas, fueron las modificaciones al Servicio de Retiro y Pensiones militares y a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Esto lo demuestra el hecho de que se aprobasen sobre el final del tercer período de gobierno. Las modificaciones a la llamada caja militar –que tuvo un déficit de 500 millones de dólares en 2017– regirán, de forma gradual, para aquellos que tienen menos de 15 años de servicio. Además de los reparos del diputado Darío Pérez que llevaron a arduas negociaciones para conseguir su voto –llegó incluso a reunirse mano a mano con Vázquez–, surgieron, también en esta instancia, diferencias entre la bancada y el mandatario, que estuvo dispuesto a atender las demandas de Pérez, pero no una propuesta de la bancada que sugería bajar el tope jubilatorio en la oficialidad. La sanción definitiva la dio el Senado el 24 de octubre de 2018. La reforma de la ley orgánica, en tanto, debió esperar aun más: quedó finalmente aprobada, también en la Cámara alta, el 19 de julio del corriente año. Con las modificaciones se derogó la doctrina de la seguridad nacional, cayó el concepto de “obediencia debida” y se sustituyeron los Tribunales de Honor por los Tribunales de Ética y Conducta Militar, que “no podrán desconocer las resultancias de hecho y calificación jurídica que deriven de sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada”, sino sólo únicamente “valorar las implicancias ético-morales”.

Octubre Prev

Next Mayo Modificaciones al Irpf (unos 65 mil trabajadores dejan de pagarlo). Octubre Creación de la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado

Creación del Fondes Noviembre ● Creación de la Junta de Transparencia y Ética Pública

● Creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados Diciembre ● Presupuesto nacional de sueldos, gastos e inversiones 2015-2019 Setiembre ● Creación del proceso abreviado y vías alternativas de resolución del conflicto. Diciembre ● Gonzalo Mujica abandona el Frente Amplio. Enero ● Capitalización de Ancap Setiembre ● Renuncia de Raúl Sendic a la vicepresidencia Setiembre ● Asume Lucía Topolansky como vicepresidenta

● Gonzalo Mujica renuncia a la banca Octubre ● Frente Amplio recupera mayoría parlamentaria, e ingresa Bettiana Díaz en lugar de Gonzalo Mujica Octubre ● Ley de riego con destino agrario Noviembre ● Ley de cuotas Diciembre ● Ley de violencia hacia las mujeres basada en género

● Ley de los cincuentones Setiembre ● Rendición de cuentas, ejercicio 2016 Enero ● Surge Un Solo Uruguay Febrero ● Creación del Fondo de Garantía para Deudas de los Productores Lecheros Marzo ● Devolución del Iva a productores rurales en adquisición de gasoil Abril ● Reducción de la contribución inmobiliaria rural a determinados padrones rurales Mayo ● Fracasa la aprobación del impuesto a las altas jubilaciones militares con el voto en contra del diputado Darío Pérez Agosto ● Se refrendó el Tratado de Libre Comercio con Chile Octubre ● Ley integral para personas trans

● Modificaciones al sistema de previsión social militar Octubre ● Modificación de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas

El proyecto original enviado por el PE en agosto de 2018 no incluía la eliminación de los Tribunales de Honor. Esta fue una modificación que se introdujo en la bancada, que también incorporó una reducción mayor que la planteada del número de generales y coroneles del Ejército. Este último punto generó un intenso debate también en la interna de la bancada. El Ir fue el sector que defendió con mayor ahínco llevar el número de coroneles a 110, que era la cantidad establecida antes de la ley orgánica aprobada en dictadura. Finalmente, se llegó a un punto intermedio y de los 145 que pretendía el Ejecutivo se redujeron a 130. “En determinado momento se instaló la discusión de si tengo cuatro generales más o cuatro coroneles menos y esa no era la discusión de fondo. Eso nos llevó a concentrarnos demasiado en un debate interno y a que se explicara poco al conjunto de la sociedad qué se estaba haciendo”, manifestó Sánchez, quien entiende que, como consecuencia, se consiguió instalar la idea de que estas leyes “eran revanchistas”, lo que facilitó que surgiera un partido como Cabildo Abierto.

CAMBIO DE FICHAS Y PIE EN EL ACELERADOR. Tanto los legisladores como los académicos hacen hincapié en lo complejo que resultó el 2017 para la bancada oficialista. En diciembre de 2016 el diputado Gonzalo Mujica, que ya había pasado del Mpp a Asamblea Uruguay, se terminó de alejar del FA, pero no renunciaría a su banca hasta setiembre de 2017. Eso implicó que el FA estuviera durante varios meses sin la mayoría parlamentaria con la que había contado desde que asumió, en 2005. Por ello, Chasquetti recuerda el trabajo de hormiga que hizo la bancada para conseguir aprobar la rendición de cuentas de ese año, en que hubo que desglosar unos treinta artículos por no contar con el voto de Mujica. Sánchez, sin embargo, le atribuye la mayor complejidad a esa rendición, así como a otras diferencias durante el período, al hecho de que el FA, por primera vez, se enfrentaba a una economía que no le dejaba demasiado margen de maniobra y le exigía no recortar gastos, pero sí “bajar la velocidad” de algunos cambios. Respecto al diputado disidente, afirmó que, aunque suele destacarse que en esa rendición el FA contó con el voto de Fernando Amado, también Gonzalo Mujica acompañó.

Es cierto que los problemas con el diputado no se vieron tan reflejados en la falta de su voto para las leyes, sino en su apoyo a las comisiones investigadoras, como la propuesta por Eduardo Rubio para indagar la Administración de los Servicios de Salud del Estado. También en que, por primera vez en todos sus años en el gobierno, el FA no lograra sacar una moción favorable tras la interpelación al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en febrero de ese año.

Con este panorama, el oficialismo votó la ley de riego con destino agrario. Pese a contar con todos sus votos, la nueva legislación generó malestar en algunos sectores, como el Ir, Casa Grande y Liga Federal, y enfrentó al FA, una vez más, a los grupos ambientalistas. En diciembre quedó aprobada también la ley de los cincuentones, que tuvo al FA en vilo durante meses debido a fuertes discusiones internas. Incluso, se filtró que el ministro Astori podría llegar a renunciar.

Como si fuese poco para 12 meses, también en 2017 se produjo, en setiembre, la histórica renuncia del vicepresidente, Raúl Sendic, a quien sustituiría, días más tarde, Lucía Topolansky. Para Chasquetti, de haber estado Topolansky desde un principio, muchos de los errores de los años previos “se podrían haber evitado”. Entiende que con su asunción se retomó la capacidad de conducción y mejoró la relación entre Ejecutivo y bancada. El académico afirmó que Rodolfo Nin Novoa y Danilo Astori, cuando ocuparon este rol, también “tenían la agenda del gobierno en la cabeza”, por lo que en la legislatura del primero se pasó el número récord de leyes desde el 85. Sendic, en cambio, no pudo consolidar un liderazgo similar en el Parlamento. Sánchez comparte que con la llegada de Topolansky se zanjaron discusiones, “se destrabó el rol del Parlamento” y la bancada “empezó a tener una agenda de trabajo mucho más fuerte”.

Efectivamente, el año siguiente fue el de mayor productividad parlamentaria y en pocos meses el FA consiguió aprobar varias de las leyes más relevantes del período: el Tratado de Libre Comercio con Chile, las modificaciones al sistema de previsión social militar y el establecimiento y regulación del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado.

Ese año también se aprobó la ley trans, que es para Chasquetti la principal ley social del período y fue iniciada en el Parlamento. El politólogo también destacó la ley de discapacidad, el femicidio y la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, pero criticó que son leyes que suponen gastos y el dinero no se aseguró. “Pasar una ley es bastante barato, el tema después es poner el dinero”, concluyó.

Como a veces las historias son circulares, parece oportuno recordar que, cuando Vázquez asumió en marzo de 2015, anunció un paquete de medidas y llamó a dialogar tanto a la bancada oficialista como a los coordinadores de la oposición. El gesto fue halagado por todos e incluso –el maravilloso valor del archivo– Jorge Gandini se mostró satisfecho con que el mandatario hubiese anunciado que no enviaría leyes de urgente consideración. También por esta circularidad, o quizás por la personalidad de Vázquez, que no da brazo a torcer, entre aquellas primeras preocupaciones y proyectos figuraba el de la regulación del alcohol. Esto fue en 2015 y se aprobó, recién, esta semana, la última en que habrá –salvo que sucediese algo extraordinario– sesionado el actual Parlamento.

Los casos en que se rompió la disciplina partidaria Salirse de la norma En este período el FA tuvo que afrontar que Liga Federal rompiese en tres ocasiones con la disciplina partidaria. En el presupuesto de 2015, ni Darío Pérez, ni Sergio Mier, ni Víctor Semproni acompañaron algunos artículos del presupuesto. A su vez, en mayo de 2018 Pérez hizo caer el impuesto a las altas jubilaciones militares al votar en contra y, en diciembre del mismo año, impidió que se aprobase la ley de financiamiento de los partidos políticos, al no acompañar que se levantara el receso para votarla. En 2018, también rompieron con la disciplina partidaria los diputados Gerardo Núñez, del Partido Comunista, y Luis Puig, del Partido por la Victoria del Pueblo, al no votar dos de los tres artículos que establecían el ingreso de tropas por el G20 ni el primer artículo del proyecto de ley de empleo para personas con discapacidad. En esta última instancia, tampoco acompañaron la votación los diputados Alejandro Zavala, del Ir, ni Mariela Pelegrín, de la 6009. Casa Grande en varias oportunidades se permitió no acompañar lo votado por el resto de la bancada, siempre y cuando no corriera peligro la aprobación de los proyectos por contar con votos de la oposición. De lo contrario, votaba a favor, pero argumentaba en contra. En el caso de este sector, en todas las instancias contó con libertad de acción para oponerse y, por tanto, no cayó en la indisciplina. De todas maneras, Moreira aseguró que, si bien “la disciplina partidaria debe existir como principio”, porque de lo contrario no se tiene “partido ni unidad de acción, al FA le hubiera venido muy bien dejarnos respirar un poco a quienes teníamos legítimas oposiciones a los temas en los que se votaba en contradicción con lo que para nosotros era una filosofía “por izquierda”.