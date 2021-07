Medir el sacudón

ALTMAN: UN REFERÉNDUM ÓMNIBUS CONTRA UNA LEY ÓMNIBUS

David Altman es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame. Nacido en Montevideo, es profesor titular de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica de Chile y autor de Direct Democracy Worldwide (Cambridge University Press, 2011). Fue consultado por ser un estudioso de la democracia directa en todo el mundo.

—¿Está siguiendo el proceso de referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) en Uruguay? ¿Qué conclusiones saca?

—Sigo el tema, primero, porque soy uruguayo y, segundo, porque estudio la democracia directa. Lo veo normal, por suerte. No es la primera vez y no va a ser la última. Sí es particular el hecho de que se optó por ir por el camino largo y se consiguió en este contexto. Pero, m...