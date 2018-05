Mucho más que dos

El partido que proclamó como candidatos a Gonzalo Abella y Gustavo López atraviesa días difíciles. Ellos integran la única fórmula electoral que reconoce Unidad Popular (UP), pero no son los únicos en esas filas que aspiran a ser presidenciables. La agrupación Izquierda Unida busca ir a elecciones internas dentro de la UP con el ex edil emepepista Néstor Gurruchaga. Seguramente la situación, que tuvo su punto de quiebre con la participación de los principales referentes en el acto de los autoconvocados en Durazno, termine de desentrañarse en la Corte Electoral, adonde, según supo Brecha, llegaron recursos de un lado y del otro.

Izquierda Unida (IU), la agrupación del pretendido candidato, es una alianza electoral que surgió a mediados de 2017 y a la que la mesa ejecutiva de UP reconoció...