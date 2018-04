Mundialmente

El ser humano es competitivo por naturaleza, no es casual que haya más países asociados a la Fifa que integrando las Naciones Unidas. Son 211 miembros de la multinacional del fútbol contra 193 estados que integran la Onu. Al menos en 18 países donde se ofuscan por culpa de la ley del offside, no lo harían por el incumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Será porque no queremos tanto la paz mundial y el progreso social como ir al mundial y ganarlo? ¿O porque la paz mundial es una utopía, no así la copa? Siempre es mejor ser socio de una organización que se pone metas alcanzables. Cualquier país con un poco de autocrítica parafrasearía a Groucho Marx diciendo: nunca pertenecería a una organización donde me consideraran igual que ellos.

