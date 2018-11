Música crecida en el naranjal

El título del primer disco de Fabricio “Panki” Breventano, “Popular”,1 es consistente con el entramado de géneros que vienen fraguándolo desde su Salto natal. En el caso del tango, el ex integrante del cuarteto Ricacosa suena como nacido para servirlo.

—Lo primero que llama la atención en el disco es la facilidad con la que encastrás tango en candombe beat, y murga en tango.

—Son todas músicas inventadas acá; en Salto me crié escuchando las murgas que vos, que sos de allá, recordaste –Falta la Papa, Punto y Coma–, y los tangos que me cantaba mi abuela. Mi viejo, por otro lado, siempre tuvo berretines de percusionista, escuchaba a Rada y llegó a tocar la batería como telonero de León Gieco en el Club Universitario. Me llevaron a ese recital, con una armónica y una guitarrita que me r...