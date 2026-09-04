Música de fondo, fuerte

«Hace un par de meses empezó a ocurrir que pelícanos y lobos marinos que viven en las orillas de Lima y de la costa central empezaron a morir, empezaron a quedar varados en las playas porque no tienen alimento. Aquí solamente vivían peces de aguas frías. Al continuar la temperatura del mar caliente desde el verano, los peces se han ido, y pelícanos y lobos marinos han empezado a agonizar a la vista de todo el mundo. En algunas caletas de pescadores los han alimentado, pero han sido imágenes, sinceramente muy tristes», contaba el sábado pasado Jacqueline Fowks, corresponsal del semanario en la capital peruana. Hace unos 400 años, en la costa norte, frente a Paita, el agua también entibió y las redes empezaron a salir vacías. No era la primera vez que pasaba, aunque ni los más viejos podían ...