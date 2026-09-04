 Música de fondo, fuerte - Semanario Brecha
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El fenómeno del Niño está instalado

Música de fondo, fuerte

Salvador Neves
4 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 11 min

Los niños crecen, dicen: y este que nace en el Pacífico ecuatorial no es la excepción. Es seguro que esta vez será de mayor porte que lo habitual y es probable que se siga agravando en adelante. «Estamos reaccionando», dice la presidenta del Inumet, Madeleine Renom, aludiendo a que la respuesta estatal sería en esta oportunidad más adecuada de la que ofreció otras veces. Debería serlo: van 1.772 evacuados y cuando las cosas vuelvan a la normalidad se estima que habrán sido 25 mil.

Mapa satelital del fenómeno el Niño. Metsul.

«Hace un par de meses empezó a ocurrir que pelícanos y lobos marinos que viven en las orillas de Lima y de la costa central empezaron a morir, empezaron a quedar varados en las playas porque no tienen alimento. Aquí solamente vivían peces de aguas frías. Al continuar la temperatura del mar caliente desde el verano, los peces se han ido, y pelícanos y lobos marinos han empezado a agonizar a la vista de todo el mundo. En algunas caletas de pescadores los han alimentado, pero han sido imágenes, sinceramente muy tristes», contaba el sábado pasado Jacqueline Fowks, corresponsal del semanario en la capital peruana. Hace unos 400 años, en la costa norte, frente a Paita, el agua también entibió y las redes empezaron a salir vacías. No era la primera vez que pasaba, aunque ni los más viejos podían ...

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Publicado en: Edición 2128 Uruguay
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