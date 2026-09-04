 Los conflictos de interés y la influencia del sector inmobiliario en el Poder Ejecutivo - Semanario Brecha
Edición 2128
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Los conflictos de interés y la influencia del sector inmobiliario en el Poder Ejecutivo

Brecha
4 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 1 min

En nuestra última edición informamos que el subsecretario de Ambiente, Oscar Caputi, fue apoderado del argentino Eduardo Costantini, inversor del barrio privado que se pretende construir en los bañados de Carrasco.

La penetración en roles clave del Estado de empresarios y desarrolladores inmobiliarios, de creciente relevancia en términos patrimoniales en Uruguay, es un tema al que Brecha viene prestando especial atención. 

En nuestra portada web pueden encontrar una compilación de investigaciones periodísticas que abordan el fenómeno. La serie se abre con nuestra publicación del pasado viernes –ahora de lectura abierta– y se completa con «Cosecha canaria» –sobre desarrolladores que ocupan cargos públicos, fueron beneficiados durante las gestiones de Yamandú Orsi en la Intendencia de Canelones y financiaron sus campañas electorales– y “El descarte” –investigación que probó que los bañados de Carrasco habían sido excluidos, sin argumento, de la lista de humedales protegidos a estudio, hecho que se revirtió gracias a esa publicación–.

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Cosecha canaria

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El descarte

Salvador Neves
Publicado en: Edición 2128 Uruguay Volver al archivo
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