Una olla a presión

En plena discusión presupuestal los senadores del oficialismo y de la oposición intercambiaron reproches sobre daños ambientales. La coalición multicolor le endilgó al gobierno el «error» que supondrá la construcción de la represa de Casupá y recibió como contragolpe el recuerdo del año en el que los uruguayos bebimos agua salada.1 Con la llave en mano de los votos necesarios para darle mayoría al gobierno, el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, sugirió que el Ministerio de Ambiente (MA) debería desaparecer porque supone un gasto inútil y su partido también se ensañó con el target del momento: la Dirección Nacional de Cambio Climático (Dinacc) –a pesar de que una cabildante, Natalie Pareja, estuvo cuatro años en esa función en la administración pasada sin que se le conocieran actu...
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