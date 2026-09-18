 Una olla a presión - Semanario Brecha
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Con cada vez más proyectos para evaluar, el Ministerio de Ambiente sufre recortes presupuestales

Una olla a presión

Rosario Touriño
18 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

El Ministerio de Ambiente perderá el ingreso de 37 funcionarios, de los cuales 28 son de alta especialización técnica, entre otras afectaciones previstas en la rendición de cuentas. A pesar de los reproches cruzados entre oficialismo y oposición, el organismo sigue siendo una cenicienta: recibe el 0,12 por ciento del presupuesto estatal. Con una plantilla menguada –y la mitad del personal en calidad de contratado–, el ministerio es sobrecargado con más normativa para controlar y la presión de evaluar megaproyectos, planteados como un hecho por las autoridades políticas.

Rinaldo Rossi y Carolina Bettinelli de la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente. Diego Vila.

En plena discusión presupuestal los senadores del oficialismo y de la oposición intercambiaron reproches sobre daños ambientales. La coalición multicolor le endilgó al gobierno el «error» que supondrá la construcción de la represa de Casupá y recibió como contragolpe el recuerdo del año en el que los uruguayos bebimos agua salada.1 Con la llave en mano de los votos necesarios para darle mayoría al gobierno, el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, sugirió que el Ministerio de Ambiente (MA) debería desaparecer porque supone un gasto inútil y su partido también se ensañó con el target del momento: la Dirección Nacional de Cambio Climático (Dinacc) –a pesar de que una cabildante, Natalie Pareja, estuvo cuatro años en esa función en la administración pasada sin que se le conocieran actu...

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Publicado en: Edición 2130 Uruguay
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