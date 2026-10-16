 No estamos invitados a tomar el té - Semanario Brecha
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Los límites del triunfo progre en Suecia

No estamos invitados a tomar el té

Florencia Rovira Torres desde Estocolmo 
16 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

Un mes atrás, la coalición de derecha y extrema derecha que todavía gobierna Suecia fue derrotada en elecciones legislativas. Pero los vencedores no han logrado ponerse de acuerdo para formar un nuevo gobierno, fundamentalmente por profundas diferencias ideológicas.

Magdalena Andersson (izq.), del Parido Socialdemócrata, y Nooshi Dadgostar, del Partido de Izquierda, en el parlamento en Estocolmo, Suecia, el 15 de octubre. EFE, EPA, Frederik Sandberg.

Desde las elecciones generales del 13 de setiembre, en el ámbito político sueco no se para de hablar de tomar el té. Fika es tanto un verbo como un sustantivo y se refiere a la costumbre bien sueca de sentarse a tomar el café (más que el té) acompañado por algo dulce. Dos semanas después de las elecciones, que los medios internacionales describieron como una «victoria» de la oposición de «izquierda», «centroizquierda» o «progresista», la vicepresidenta del Partido de Izquierda, Ida Gabrielsson, se lamentaba en el principal programa televisivo de política (Agenda, 27-IX-26) de que los supuestos victoriosos no habían «logrado tomar un fika». Una semana más tarde, tras innumerables editoriales con referencias al arte de merendar, los dirigentes de los cuatro partidos de oposición al gobierno ...

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Publicado en: Edición 2134 Mundo
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