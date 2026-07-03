No…, pero sí - Semanario Brecha
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Un nuevo paso en la militarización de la seguridad pública

No…, pero sí

Cecilia Osorio
3 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

Al ritmo del aumento de la violencia y la demanda de mayor seguridad, el gobierno anunció que tanquetas militares patrullarán distintos barrios de Montevideo. La medida busca demostrar firmeza en el combate al delito, aunque reabre un viejo debate de larga y dolorosa historia en América Latina sobre el que distintos académicos han puesto el foco: ¿qué ocurre cuando las políticas de seguridad se tiñen de lógicas de guerra? ¿A quiénes apuntan? ¿Qué marcas imprimen en los territorios?

Efectivos del Batallón de Infantería Mecanizado 15 durante Curso de Operación y Mantenimiento de Transporte Blindado de Personal «Cóndor», en abril de 2026. Ejército del Uruguay.

El 11 de setiembre de 2001 (11S), después de la caída de la segunda torre del World Trade Center, más de 1.500 soldados de la Guardia Nacional del Ejército de Nueva York se desplegaron en el Bajo Manhattan. En una ciudad paralizada por el miedo y cubierta por una espesa nube de polvo y ceniza, los militares ayudaron a la policía y al cuerpo de bomberos en tareas de rescate en las zonas cercanas a la zona cero. Al finalizar el día, eran más de 8 mil efectivos. La presencia de soldados era una imagen inusual para los neoyorquinos. Pero, en los meses siguientes, los uniformes camuflados pasaron a ser parte de la rutina en las calles, junto con los puntos de control en puentes y túneles y las cámaras de vigilancia. Con la ciudad aún en shock, emergía una nueva amenaza que sumiría a Estados Uni...

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Publicado en: Edición 2119 Uruguay
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