Un caballo de Troya para la militarización de América Latina

Mientras en el estado de Florida, Donald Trump oficiaba de maestro de ceremonias en la presentación del llamado Escudo de las Américas, el 7 de marzo (véase «La excusa narco», Brecha, 13-III-26), el Tribunal del Distrito Este de Virginia liberaba la orden de detención contra Sebastián Marset, que se concretó en Bolivia una semana más tarde. Es público que tanto los operativos contra Marset como contra el Mencho, por haber sido señalados como los números tres y uno en la lista de enemigos públicos de Estados Unidos, respectivamente, fueron ejecutados por las fuerzas militares locales de Bolivia y México, pero gatillados por las agencias estadounidenses, en especial por la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés). En Uruguay, la relación con la agencia antidrogas nor...
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