Un caballo de Troya para la militarización de América Latina - Semanario Brecha
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El Mencho, Marset y el discurso sobre los narcos

Un caballo de Troya para la militarización de América Latina

Eliana Gilet desde Ciudad de México 
20 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

En la detenciones casi simultáneas del uruguayo Sebastián Marset y el mexicano Nemesio Oseguera, el Mencho, presentados por Washington como dos de los mayores narcos latinoamericanos, puede rastrearse también una forma de injerencia estadounidense en los asuntos de esta región.

Velorio y sepelio de tres adolescentes desaparecidos, y encontrados sin vida tres días más tarde, en Malpaso, Zacatecas. Adolfo Vladimir.

Mientras en el estado de Florida, Donald Trump oficiaba de maestro de ceremonias en la presentación del llamado Escudo de las Américas, el 7 de marzo (véase «La excusa narco», Brecha, 13-III-26), el Tribunal del Distrito Este de Virginia liberaba la orden de detención contra Sebastián Marset, que se concretó en Bolivia una semana más tarde. Es público que tanto los operativos contra Marset como contra el Mencho, por haber sido señalados como los números tres y uno en la lista de enemigos públicos de Estados Unidos, respectivamente, fueron ejecutados por las fuerzas militares locales de Bolivia y México, pero gatillados por las agencias estadounidenses, en especial por la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés). En Uruguay, la relación con la agencia antidrogas nor...

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Publicado en: Edición 2104 Narco y militarización Uruguay
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