El alfil caído - Semanario Brecha
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La detención de Marset y sus consecuencias en la región

El alfil caído

Mauricio Pérez
20 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

Tras su captura en Bolivia y su traslado inmediato hacia Estados Unidos, sin proceso de extradición, Sebastián Marset podría acogerse a los mecanismos de delación premiada y colaborar con las autoridades estadounidenses, lo que puede provocar un tsunami en el tablero político regional. Su caída, sin embargo, es un recordatorio de que el mercado ilícito de las drogas trasciende a las personas: la «subcontratación» y «cooperación» que impera actualmente entre grupos criminales dificulta su desarticulación, dice el politólogo Juan Pablo Luna.

Sebastián Marset antes de abordar un avión tras su captura en Santa Cruz, Bolivia, el 13 de marzo. EFE, Policía de Bolivia.

Sebastián Enrique Marset Cabrera comparecerá este viernes 20 ante la Justicia de Estados Unidos acusado de integrar una red internacional de narcotráfico. Será la segunda vez que el narcotraficante uruguayo declare ante el juez del distrito de Alexandría, William Porter, tras su detención en Bolivia y su salida exprés hacia el país norteamericano. Allí, Marset será juzgado por la utilización del sistema financiero estadounidense para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico. Su caída está rodeada de incógnitas. Tras filmarse hace pocos meses en medio de la selva boliviana, rodeado de hombres armados vinculados al Primer Comando de la Capital (PCC) y anunciando que «estaba preparado para la guerra», Marset fue detenido en la zona residencial de Santa Cruz de la Sierra, co...

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Publicado en: Edición 2104 Narco y militarización Uruguay
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