El alfil caído

Sebastián Enrique Marset Cabrera comparecerá este viernes 20 ante la Justicia de Estados Unidos acusado de integrar una red internacional de narcotráfico. Será la segunda vez que el narcotraficante uruguayo declare ante el juez del distrito de Alexandría, William Porter, tras su detención en Bolivia y su salida exprés hacia el país norteamericano. Allí, Marset será juzgado por la utilización del sistema financiero estadounidense para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico. Su caída está rodeada de incógnitas. Tras filmarse hace pocos meses en medio de la selva boliviana, rodeado de hombres armados vinculados al Primer Comando de la Capital (PCC) y anunciando que «estaba preparado para la guerra», Marset fue detenido en la zona residencial de Santa Cruz de la Sierra, co...
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