Ojos que no ven – Semanario Brecha
Edición 2072 Suscriptores
China y sus ventajas estratégicas sobre Estados Unidos

Ojos que no ven

Rafael Noboa desde París 
8 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 5 min

La superpotencia china aparece desdibujada en los medios occidentales, que silencian sus fortalezas y prestan una exagerada atención a sus debilidades, la desocupación juvenil, la burbuja inmobiliaria, la deuda de las familias.

Instalación en el Robot Mall, en Pekín, China, el 6 de agosto AFP, Adek Berry

Algunos siguen escribiendo que China copia y no innova. Otros anuncian una gran crisis de su economía que nunca llega. Dos exfuncionarios de la administración estadounidense de Joe Biden que estuvieron encargados de China publicaron un artículo impactante en el número de mayo-junio de la revista Foreign Affairs bajo el título de «Subestimando a China». Plantean que hay que conocer al enemigo para poder competir.
Kurt Campbell, exsubsecretario de Estado y excoordinador del Indopacífico en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y Rush Doshi, exsubdirector para China y Taiwán del mismo organismo, subrayan que la economía china superó a la de Estados Unidos hace ya una década. Hoy es 25 por ciento mayor: 30 billones de dólares contra 24 billones de la estadounidense, calculadas se...

Publicado en: Edición 2072 Mundo
Palabras clave:

