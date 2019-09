Pan quemado

En casi todos los juegos de cartas los

buenos jugadores saben que conviene guardarse las mejores para el final, aunque

cuando no la tienen, se apoyan en este mito para hacer creer a sus adversarios

que, en realidad, aún no las han mostrado. Algo del estilo pasa con las

políticas sociales de los principales partidos de la oposición: sus programas

no tienen demasiada claridad y, de acuerdo con varios académicos consultados,

en ellos se constatan más interrogantes que certezas. Brecha intentó

comunicarse con los principales referentes del área de los partidos Nacional,

Colorado y Cabildo Abierto, pero la respuesta fue negativa: la estrategia hoy,

a pocas semanas de la elección nacional, es no mostrar las cartas. En este

escenario la receta es saber leer entre líneas.

Salud, vivienda y edu...