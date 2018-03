El pescado estaba vendido

El caso de la petrolera estatal avanzó un casillero más: el fiscal Luis Pacheco pidió el procesamiento sin prisión de nueve ex jerarcas del ente. A contrapelo de lo esperado por los principales dirigentes de la oposición, el hecho no ha suscitado grandes olas de repercusión política. Por el contrario, esta semana se llevaron todas las miradas los ex directores del Banco República del período 2000-2005 por el uso inadecuado de las tarjetas corporativas.