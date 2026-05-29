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Libia, Bolivia, Honduras, Estados Unidos, Irán

Punto y seguido

Pablo Pozzolo Giorgio Trucchi Paola Ghione Francisco Claramunt
29 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

La policía militar detiene a manifestantes que exigen la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, el pasado 25 de mayo. Xinhua, Javier Mamani.

Mientras en Bolivia la resistencia no cesa y el gobierno se prepara para acentuar la represión, en otro de los países de la región recientemente retornados a la derecha, Honduras, la violencia contra las movilizaciones sociales vuelve a picos altos. En la guerra en Oriente Medio, Israel juega a fondo para torpedear un acuerdo de paz, y en Libia un convoy con ayuda a Gaza es frenado y sus integrantes, detenidos.

Israel condiciona a Estados Unidos Esa imposible paz con Irán El fin de semana pasado, un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán parecía estar al alcance de la mano. Las dos partes lo aseguraban. Aunque la palabra de Donald Trump no es garantía de nada, sus mensajes en su red Truth Social se repetían hora tras hora en el mismo sentido: ya está todo concluido. Lo mismo decían de...

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Publicado en: Edición 2114 Mundo Punto y seguido
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