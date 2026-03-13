Petro volvió a ganar

El presidente Gustavo Petro fue el gran ganador de la jornada al haber obtenido su partido el 23 por ciento y posicionarse como la primera fuerza política, por delante del Centro Democrático del expresidente derechista Álvaro Uribe (15,6) y el Partido Liberal (11,7). Recién en el quinto puesto, con 3,6 por ciento, figura Salvación Nacional, liderado por el outsider y autodenominado «Tigre» –piénsese la similitud con el leonino presidente argentino Javier Milei– Abelardo de la Espriella. Para las presidenciales del 31 de mayo, el Tigre marcha segundo en las encuestas, luego del petrista Cepeda. A pesar de la buena votación del Pacto Histórico, un dato es seguro: el futuro gobierno tampoco contará con mayorías absolutas en el parlamento. Si se observa quiénes fueron, individualmente, los sen...
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