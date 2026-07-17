Romper el cerco en Bolivia

La Comisión Internacionalista de Solidaridad con Bolivia viajó al país entre el 16 y el 22 de junio. Durante esa semana logró recabar información a partir de 40 entrevistas –cinco de ellas colectivas, el resto individuales– y recibió más de 150 denuncias de organizaciones sociales, campesinos, mujeres aimaras y quechuas, disidencias sexuales, colectivos feministas, estudiantes universitarios y jóvenes. Constataron siete personas asesinadas por el Estado hasta la fecha de partida, entre ellas Martha Vilca Sosa, Alberto Cruz Chinche y Víctor Quispe Cruz, el único reconocido por las autoridades. También registraron 40 personas heridas, 31 mujeres y nueve hombres, por balas de plomo, balines y la detonación de granadas de gas por la Policía. Las personas detenidas superan las 500, de acuerdo a...
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