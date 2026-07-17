Romper el cerco en Bolivia - Semanario Brecha
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Con Matías Guffanti, sobre la represión bajo el gobierno de Rodrigo Paz

Romper el cerco en Bolivia

Victoria Camboni
17 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Ante la crisis social y política que atraviesa Bolivia desde hace varias semanas, un grupo internacional de activistas y periodistas viajó al país para conocer de primera mano la situación y romper el cerco mediático. Sobre esta incursión, Brecha dialogó en exclusiva con Matías Guffanti, periodista y activista argentino, residente en Montevideo.

Policía en enfrentamientos en El Alto, Bolivia, luego de que el presidente Rodrigo Paz declarara estado de emergencia. AFP, Anadolu, Jorge Mateo Romay Salinas.

La Comisión Internacionalista de Solidaridad con Bolivia viajó al país entre el 16 y el 22 de junio. Durante esa semana logró recabar información a partir de 40 entrevistas –cinco de ellas colectivas, el resto individuales– y recibió más de 150 denuncias de organizaciones sociales, campesinos, mujeres aimaras y quechuas, disidencias sexuales, colectivos feministas, estudiantes universitarios y jóvenes. Constataron siete personas asesinadas por el Estado hasta la fecha de partida, entre ellas Martha Vilca Sosa, Alberto Cruz Chinche y Víctor Quispe Cruz, el único reconocido por las autoridades. También registraron 40 personas heridas, 31 mujeres y nueve hombres, por balas de plomo, balines y la detonación de granadas de gas por la Policía. Las personas detenidas superan las 500, de acuerdo a...

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Publicado en: Edición 2121 Mundo
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