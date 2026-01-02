Mural y siluetas

Edición 2093 FotografíaMural y siluetas Mauricio Zina 2 enero, 2026 - Tiempo de lectura: 1 min Siluetas recortadas por un mural iluminado en el Museo de Historia Natural, en Montevideo. Mauricio Zina. Publicado en: Edición 2093 Sol de noche. Una misceláneaPalabras clave: fotografíaArtículos relacionados Edición 2093Una miscelánea Sol de noche Sofi Richero Edición 2093Fotografía Setas Héctor Piastri Edición 2093Fotografía Pico de nube Magdalena Gutierrez Edición 2093Fotografía Bajada de Pena Héctor Piastri Edición 2093Fotografía Cometa Magdalena Gutierrez