Sorpresas te da la vida

El miércoles

15 la interna frenteamplista se sacudió con una

novedad, el ex candidato presidencial y ex intendente de Montevideo volvió a la

carrera por el gobierno de Montevideo. Hasta ese día, los precandidatos eran

cinco: el director del hospital Maciel, Álvaro Villar, la ex ministra de

Industria Carolina Cosse, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, el

sociólogo Gustavo Leal y el director de la Opp,

Álvaro García. Tal era la danza de nombres.

Pero ese mismo miércoles se conoció

que Martínez volvía a estar en la lid. La noticia pareció precipitar algunos

pronunciamientos sectoriales. Villar ya contaba con el apoyo de Fuerza

Renovadora (el principal referente es el electo senador Mario Bergara), y en la

tarde de esa jornada se conoció la adhesión del Mpp;

una resolución de su c...