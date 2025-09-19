Tapalo con plata - Semanario Brecha
Israel y su aparato de propaganda para ocultar el genocidio

Tapalo con plata

Francisco Claramunt
19 septiembre, 2025
Frente al consenso de los expertos de que comete un genocidio, Israel redobla su campaña de propaganda y acusaciones de antisemitismo.

Ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, el 13 de setiembre. Xinhua, Rizek Abdeljawad

El gobierno de Israel destina millones a difundir en plataformas digitales noticias falsas sobre restaurantes y mercados rebosantes de comida en Gaza, así como a patrocinar visitas de influencers y medios extranjeros a los que se les muestra una realidad edulcorada, según una reciente investigación de medios europeos.
Israel debe ser una «super-Esparta», según su primer ministro, Benjamin Netanyahu. En un discurso histórico ante una conferencia del Ministerio de Finanzas, el prófugo de la Corte Penal Internacional reconoció este lunes «el cierto aislamiento» que empieza a acechar a Tel Aviv y la necesidad de que su país redoble su histórico militarismo y pase a ser una «economía con características autárquicas». Además de convocar a la autosuficiencia industrial y armamentística, insistió ...

