Tapalo con plata

El gobierno de Israel destina millones a difundir en plataformas digitales noticias falsas sobre restaurantes y mercados rebosantes de comida en Gaza, así como a patrocinar visitas de influencers y medios extranjeros a los que se les muestra una realidad edulcorada, según una reciente investigación de medios europeos.
Israel debe ser una «super-Esparta», según su primer ministro, Benjamin Netanyahu. En un discurso histórico ante una conferencia del Ministerio de Finanzas, el prófugo de la Corte Penal Internacional reconoció este lunes «el cierto aislamiento» que empieza a acechar a Tel Aviv y la necesidad de que su país redoble su histórico militarismo y pase a ser una «economía con características autárquicas». Además de convocar a la autosuficiencia industrial y armamentística, insistió ...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate