Trump acosa a Sheinbaum - Semanario Brecha
Edición 2114 Suscriptores
Del ciagate al caso del «narcogobernador» de Sinaloa

Trump acosa a Sheinbaum

Carlos Fazio desde Ciudad de México 
29 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

En el marco de su ofensiva regional contra todo aquel que le plantee obstáculos de algún tipo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha cesado de emprenderla contra su par mexicana, Claudia Sheimbaum. Como en muchos otros casos, la excusa de los vínculos con el narcotráfico es la línea de ataque preferida.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en conferencia acerca de su conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto al T-MEC y temas de seguridad, el 29 de enero. AFP, Nur Photo, Carlos Santiago.

El 30 de abril, diez días después de que un presunto accidente carretero develara actividades encubiertas de cuatro funcionarios de la CIA en Chihuahua, el fiscal general para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, oficializaron una acusación penal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). La acción fue considerada un golpe seco a la presidenta Sheinbaum y al proceso de la llamada Cuarta Transformación. Desde filas gubernamentales, la aplicación universal y extraterritorial de las leyes estadounidenses ha sido considerada como una guerra política por la vía judicial-mediática (lawfare) para desestabilizar a Shein...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2114 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2114 Suscriptores
El portaaviones Nimitz llega a Cuba

El regreso de las cañoneras

Javier Gómez Sánchez
Edición 2114
Recordatorio sobre Hermanos al Rescate

La fábula del avión que no cayó

Amaury Valdivia
Edición 2114 Suscriptores
Libia, Bolivia, Honduras, Estados Unidos, Irán

Punto y seguido

Pablo Pozzolo Giorgio Trucchi Paola Ghione Francisco Claramunt
Edición 2114
Disputas hegemónicas en tiempos de incertidumbre global

El interregno y sus monstruos

Constanza Moreira Agustín Daguerre
Edición 2113 Suscriptores
La oposición cubana, entre el revuelo y el fracaso

Esa explosión que no llega

Daniel Valero