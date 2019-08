Un ensayo sobre la ceguera

Un jinete cabalga en esta Banda Oriental del siglo XXI. ¿Es Artigas? ¿O es Latorre? No. Es el general Guido Manini Ríos, saludado a su paso por algunos insignes representantes de la izquierda. Uruguay necesita un conductor, y él avanza hacia su destino.

“Decía mi abuelita vasca: soñaba el

ciego que veía, soñaba lo que quería.” Asírespondió el

general Liber Seregni1 a los compañeros del Pcu que detectaban un supuesto peruanismo en los militares

que dos días antes, el 9 de febrero de 1973, habían emitido los comunicados 4 y

7 que dieron comienzo al golpe de Estado. “Los conozco a todos. Fueron mis

alumnos en la Escuela de Guerra. No son peruanistas. No hay peruanismo. El

peruanismo no es doctrina. La doctrina es anticomunismo.” Otro tanto les

podría decir la abuelita vasca de Sereg...