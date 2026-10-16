 Un problema estructural - Semanario Brecha
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Entre 2023 y 2025 hubo 58 homicidios de niños, niñas y adolescentes en Uruguay

Un problema estructural

Camila Ghemi
16 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

Según un informe de un grupo que trabaja en la órbita de la INDDHH, en tres años hubo 53 tentativas de homicidio, 238 heridos por arma de fuego, 6 homicidios entendidos como violencia vicaria y 7 niñas o adolescentes víctimas de femicidio. En lo que va de 2026 fueron asesinados otros 18.

Magdalena Gutiérrez.

Este miércoles, el grupo de trabajo sobre Violencia Territorial y Vulneración de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue constituido en el ámbito de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), presentó un informe sobre la violencia territorial que afecta a niños, niñas y adolescentes (NNA) en Uruguay. Para su elaboración, los autores solicitaron información al Ministerio del Interior (MI) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), e incluyeron aportes de académicos expertos en la materia, con la idea de ofrecer un diagnóstico con recomendaciones. La violencia territorial, según el informe, se entiende como el «conjunto de actos, amenazas y condiciones de coacción que resultan del control violento de territorios por parte de o...

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Publicado en: Edición 2134 Uruguay
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