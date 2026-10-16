Un problema estructural

Este miércoles, el grupo de trabajo sobre Violencia Territorial y Vulneración de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue constituido en el ámbito de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), presentó un informe sobre la violencia territorial que afecta a niños, niñas y adolescentes (NNA) en Uruguay. Para su elaboración, los autores solicitaron información al Ministerio del Interior (MI) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), e incluyeron aportes de académicos expertos en la materia, con la idea de ofrecer un diagnóstico con recomendaciones. La violencia territorial, según el informe, se entiende como el «conjunto de actos, amenazas y condiciones de coacción que resultan del control violento de territorios por parte de o...
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