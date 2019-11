“Un tirón de orejas”

El futuro ministro de Economía si Daniel Martínez resulta electo reconoce que el “voto castigo” de octubre podría deberse a algunos errores del Frente Amplio. Por otra parte, argumenta por qué considera “inconsistente” la propuesta de la coalición multicolor de reducir el déficit fiscal en 900 millones de dólares, y remarca que para mover la aguja es necesaria una reforma de la seguridad social.

—¿Cómo percibe la campaña hacia el balotaje?

—La veo

voto a voto. Tenemos un desafío grande, pero la chance de ganar está, y la

clave es llegar a la gente que no nos votó pero puede comprender las

preocupaciones si gana la coalición multicolor. Una coalición inestable, que va

a durar poco, porque no tiene grandes puntos en común que sean profundos. El

documento de compromiso no tiene profund...