Una mala praxis - Semanario Brecha
Edición 2114 Suscriptores
Discriminación, privilegios y lucro en el sistema privado de salud

Una mala praxis

Luciano Costabel
29 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

El Hospital Británico negó la afiliación de un niño de 6 años por padecer sobrepeso. El caso no es excepcional. Amparados en un régimen de libre contratación, los seguros privados de salud seleccionan usuarios según criterios económicos, acumulan millonarias ganancias –parte de ellas financiadas con recursos públicos– y trasladan crecientes costos a sus afiliados. En paralelo, las mutualistas avanzan hacia modelos de atención diferencial mediante servicios VIP. El oficialismo se propone impulsar una mayor regulación del sistema, aunque las polémicas en ASSE le quitan impulso a la discusión.

Edificio del Hospital Británico. Magdalena Gutiérrez.

La noticia del rechazo llegó a fines de marzo. A. G., una profesional salteña, intentaba afiliar a su hijo de 6 años al Hospital Británico luego de años de dificultades para acceder a especialistas en el interior del país. El niño arrastraba problemas respiratorios desde pequeño, con episodios de broncoespasmos y alergias recurrentes, por lo que la familia buscaba una atención especializada para su tratamiento. El primer contacto con la institución ocurrió a fines de noviembre de 2025. En esa oportunidad, el hospital detalló los pasos que se debían seguir para concretar el ingreso. Pero A. G. tenía dudas y decidió postergar el trámite unos meses. El pasado 17 de marzo recibió una nueva llamada. Allí le informaron que el plazo para la afiliación estaba próximo a vencer y que debía...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2114 Uruguay
Palabras clave:

Artículos relacionados

opinion
Columnas de opinión
Muerte súbita: cuando la sobrevida depende de la capacitación comunitaria

Cada segundo cuenta

José Luis Priore
Edición 2110 Suscriptores
Las compras a privados en el centro de la denuncia de ASSE contra el directorio anterior

Más toma que daca

Mauricio Pérez
Edición 2101 Suscriptores
El impacto de los agrotóxicos en la salud

Cuerpos envenenados

Cecilia Osorio
opinion
Columnas de opinión
Sobre la devolución Fonasa

¿Un aire de izquierda o un efecto imprevisto?

Guillermo Fuentes Gustavo Méndez Barbato
opinion
Columnas de opinión
Niveles salariales, gestión pública y derecho a la salud

Lo que no se discutió a partir del caso Danza

Guillermo Fuentes