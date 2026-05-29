Una mala praxis

La noticia del rechazo llegó a fines de marzo. A. G., una profesional salteña, intentaba afiliar a su hijo de 6 años al Hospital Británico luego de años de dificultades para acceder a especialistas en el interior del país. El niño arrastraba problemas respiratorios desde pequeño, con episodios de broncoespasmos y alergias recurrentes, por lo que la familia buscaba una atención especializada para su tratamiento. El primer contacto con la institución ocurrió a fines de noviembre de 2025. En esa oportunidad, el hospital detalló los pasos que se debían seguir para concretar el ingreso. Pero A. G. tenía dudas y decidió postergar el trámite unos meses. El pasado 17 de marzo recibió una nueva llamada. Allí le informaron que el plazo para la afiliación estaba próximo a vencer y que debía...
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