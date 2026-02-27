Cuerpos envenenados

El 13 de abril de 2018, en una sala del edificio anexo del Palacio Legislativo, investigadores y autoridades gubernamentales se reunieron en la jornada «Impactos y análisis de plaguicidas en humanos en Uruguay», organizada por el núcleo interdisciplinario colectivo TÁ, de la Universidad de la República (Udelar). Era la primera vez que se convocaba un encuentro de ese nivel para discutir el tema en Uruguay. En ese contexto, Carmen Ciganda, toxicóloga y entonces asesora del Ministerio de Salud Pública (MSP), admitía a medios de prensa la existencia de un subdiagnóstico: el país no sabía realmente cómo los agrotóxicos estaban impactando en la salud. Por aquel entonces, el Centro de Información y Atención Toxicológica (CIAT) del Hospital de Clínicas ya acumulaba abundante información sobre int...
