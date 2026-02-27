Cuerpos envenenados - Semanario Brecha
Edición 2101 Suscriptores
El impacto de los agrotóxicos en la salud

Cuerpos envenenados

Cecilia Osorio
27 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

En el mundo existen cada vez más evidencias sobre los efectos negativos de los agrotóxicos en la salud, pero Uruguay sigue sin contar con estudios oficiales que analicen su impacto en la población. Tampoco el MSP ni el de Ambiente tienen injerencia en el control de riesgo de los plaguicidas. Un proyecto universitario de investigación, respaldado por el MSP, pretende estudiar la relación entre la exposición a agroquímicos y el cáncer de mama, de la que ya se han encontrado indicios en Brasil en similares condiciones.

Un agricultor rocía glifosato de Roundup. AFP, Francios Monier.

El 13 de abril de 2018, en una sala del edificio anexo del Palacio Legislativo, investigadores y autoridades gubernamentales se reunieron en la jornada «Impactos y análisis de plaguicidas en humanos en Uruguay», organizada por el núcleo interdisciplinario colectivo TÁ, de la Universidad de la República (Udelar). Era la primera vez que se convocaba un encuentro de ese nivel para discutir el tema en Uruguay. En ese contexto, Carmen Ciganda, toxicóloga y entonces asesora del Ministerio de Salud Pública (MSP), admitía a medios de prensa la existencia de un subdiagnóstico: el país no sabía realmente cómo los agrotóxicos estaban impactando en la salud. Por aquel entonces, el Centro de Información y Atención Toxicológica (CIAT) del Hospital de Clínicas ya acumulaba abundante información sobre int...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2101 Uruguay
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2095 Suscriptores
El uso de agrotóxicos amenaza al sector apícola

El último vuelo

Cecilia Osorio
Edición 2095 Suscriptores
Con la investigadora y productora apícola Estela Santos

«Nunca vimos episodios de mortandad de abejas tan masivos como estos»

Rosario Touriño
Edición 2053
Los juicios contra el glifosato

Veneno nuestro de cada día

Daniel Gatti
Edición 2029
Lo que sabemos y lo que no sabemos sobre la presencia de agrotóxicos en los alimentos

¿Comemos veneno en Uruguay?

Daniel Pena
Sociedad Suscriptores

Aires nuevos

Betania Núñez