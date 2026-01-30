Una perla en la costa - Semanario Brecha
Punta Ballena en camino a incorporarse como área protegida

Una perla en la costa

Cecilia Osorio
30 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

El gobierno departamental de Maldonado solicitará que Punta Ballena se añada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El anuncio llega tras una lucha ciudadana de largo aliento: más de 34 mil firmas para una iniciativa popular, informes elaborados por científicos y la derrota de un emprendimiento privado que amenazaba al único acantilado rocoso frente al mar del país. Brecha habló con algunos de los protagonistas de este hito ambiental.

Movimiento Punta Ballena Protegida.

Cuenta la leyenda que, a fines del siglo XIX, cuando Punta Ballena era un acantilado rocoso desconocido por los fernandinos y sin valor aparente frente al Río de la Plata, el visionario empresario marítimo Antonio Lussich posó sus ojos sobre ella. Dicen que la compra de ese predio en la costa uruguaya fue una maniobra de astucia de quien también sería reconocido por su obra en el arboretum que lleva su apellido. En un almuerzo con amigos –entre ellos figuras de la época, como el pionero de Punta del Este, Pedro Risso, y el dramaturgo Samuel Blixen–, al enterarse de que el terreno estaba en venta, Lussich fingió desinterés para no avivar a posibles competidores. Dijo, incluso, que no daría «ni un céntimo por todo eso». Días después volvió a Montevideo y cerró la compra: se quedó con el pred...

Publicado en: Edición 2097 Uruguay
