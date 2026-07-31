Una ternura compartida - Semanario Brecha
Edición 2123 Suscriptores
Cine. Madres jóvenes, la última de los Dardenne

Una ternura compartida

Soledad Castro Lazaroff
31 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 3 min

Fotograma de la película.

Desde hace más de 30 años, los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne construyen un cuerpo de películas coherente, tanto desde el punto de vista formal como temático. Eligen asuntos urticantes, de implacable actualidad para las sociedades europeas, y eso les ha permitido interrogar la responsabilidad ética de sus personajes y sus públicos poniendo el foco en resistencias basadas en la solidaridad comunitaria. Con relación al resto de su obra, Madres jóvenes1 es una especie de evolución en continuidad: si en sus relatos anteriores la cámara se adhería a un cuerpo para seguirlo con obstinación, aquí comparte su tiempo entre varias protagonistas para mostrar a un grupo de adolescentes que atraviesan el embarazo o los primeros meses de la maternidad en un hogar temporal y que deben decidir si dar...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2123 Uruguay
Palabras clave:

Artículos relacionados

Cultura Suscriptores
Cómics. Novela gráfica de Ana Penyas

Lo que nos quita el sueño

María José Santacreu
Cultura Suscriptores
Cine. En Cinemateca: Los domingos, ganadora de varios Goya

Discernimientos

Juan Recuero
Cultura
Libros. Nueva novela de Selva Almada

Cuenta una casa

Martín Bentancor
Cultura
Con la cineasta Lucía Garibaldi, sobre Un futuro brillante

La última persona joven en el mundo

Diego Faraone
Cultura
Cine. Father mother sister brother, de Jim Jarmusch

Restos de cercanía

Diego Faraone