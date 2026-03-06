Casa de muñecas - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Nueva adaptación de Cumbres borrascosas

Casa de muñecas

Juan Recuero
6 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 6 min

La directora Emerald Fennell adapta la novela de Emily Brönte y se decanta por una película-evento en que las pasiones mutan al erotismo y se vuelven espectáculo, algo que lleva a preguntarse cómo es que deberíamos encarar la comparación entre el material original y la presente adaptación, tan distantes uno de la otra.

Fotograma de la película.

La flamante variación1 de Emerald Fennell sobre la única novela de Emily Brontë ha estado sujeta a un escrutinio especialmente dogmático debido a la cantidad de libertades y distancias entre texto de origen y adaptación cinematográfica, y eso, incluso, ya desde que se anunció que en el rol de Heathcliff, nada menos, estaría el actor Jacob Elordi, de tez clara –cuando en la novela es un chico que por su color de piel es sindicado como gitano–. La vieja cuestión sobre la fidelidad o la infidelidad a la hora de extrapolar una obra de un lenguaje artístico a otro (de la literatura al cine, lo que ya de por sí supondría una primera forma de traición) siempre ha sido compleja: ¿cómo se mide esa fidelidad, en primer lugar? ¿Implica esencializar los rasgos de una obra y, para hablar en términos te...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2102
Palabras clave:

Artículos relacionados

Cultura Suscriptores
Cine. En Cinemateca: El agente secreto

A plena vista

Juan Recuero
Cultura Suscriptores
Cine. La virgen de la tosquera

Fuiste mío un verano

Soledad Castro Lazaroff
Cultura Suscriptores
Cine. Sirāt, del director gallego Óliver Laxe

El paraíso minado

Diego Faraone
Cultura Suscriptores
Cine. En Cinemateca: la animación francesa Arco

¿Qué miramos cuando vemos el cielo?

Juan Recuero
Cultura
Discos. Icónica, de Luana

El despliegue del universo

Diego Recoba