Una escritura caleidoscópica - Semanario Brecha
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Poesía (in)completa de Hugo Achugar

Una escritura caleidoscópica

Gerardo Ciancio
27 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 6 min

Quien se acerque a estos cuatro tomos de Poesía (in)completa (2025) de Hugo Achugar (considérese que aún hay libros inéditos, poemas no incorporados a libros en publicaciones periódicas e incluso algunos que figuraban en sus primeros libros y se suprimieron para esta edición) vivirá una experiencia estética intensa, oscuramente luminosa, distinta a otros recorridos posibles en escrituras poéticas ya visitadas.

Gentileza Hugo Achugar

en una futura posible charla alguiendirá de mis versossu pequeña vidael oscuro ordenamiento de las vocalesH. A. En Achugar hay explosión y de-sacato, simulacro y enmascaramiento, exploración neovanguardista y versiones de la tradición, ruptura y continuidad, desnuda escrituración del deseo y ropaje intertextual de la memoria individual, familiar y colectiva, cruce de lenguas, registros y variedades dialectales. Hay aquí 13 libros de poemas escritos a lo largo de varias décadas, de territorios y geografías, de celebraciones y duelos, de reflexión y búsqueda. Libros que el autor revisitó para la ocasión («se dispone a escribir/ tacha/ y tacha y al final consigue/ el verso/ la línea exacta»), reescribió, reversionó en algunos casos (pocos en relación con la cantidad de textos que se presentan...

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Publicado en: Cultura Edición 2105
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