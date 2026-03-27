Una escritura caleidoscópica

en una futura posible charla alguiendirá de mis versossu pequeña vidael oscuro ordenamiento de las vocalesH. A. En Achugar hay explosión y de-sacato, simulacro y enmascaramiento, exploración neovanguardista y versiones de la tradición, ruptura y continuidad, desnuda escrituración del deseo y ropaje intertextual de la memoria individual, familiar y colectiva, cruce de lenguas, registros y variedades dialectales. Hay aquí 13 libros de poemas escritos a lo largo de varias décadas, de territorios y geografías, de celebraciones y duelos, de reflexión y búsqueda. Libros que el autor revisitó para la ocasión («se dispone a escribir/ tacha/ y tacha y al final consigue/ el verso/ la línea exacta»), reescribió, reversionó en algunos casos (pocos en relación con la cantidad de textos que se presentan...
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